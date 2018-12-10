2018-12-10T10:19:47+03:00
Политика

В Башкирии появится историко-культурный центр имени Мусы Гареева

Соответствующее постановление подписали в правительстве республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Архив «КП-Уфа»Фото: Архив «КП-Уфа»
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Накануне правительство Башкирии подписало указ о создании историко-культурного центра имени военного летчика, дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, центр откроется в родном для легендарного летчика Илишевском районе. По задумке чиновников, этот центр станет своеобразным филиалом Дома дружбы народов Башкирии.

На данный момент в республике уже действуют 17 историко-культурных центров. Башкирские власти отмечают, что эти центры нужны для сохранения культурных традиций и возрождения национального самосознания.

Напомним, легендарный военный летчик, дважды Герой Советского Союза Муса Гареев был участником финального голосования в конкурсе «Великие имена России». По результатам этого конкурса определилось новое имя аэропорта «Уфа», победителем был признан народный поэт Башкирии Мустай Карим.

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