Уфимец задолжал своему трехлетнему сыну крупную сумму денег по алиментам

10 Дек. 11:42 2018-12-10T11:42:29+03:00

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Не стоит забывать про своих несовершеннолетних детей и накапливать перед ними долг по алиментам. В этом на собственном опыте убедился уфимец, который задолжал своему трехлетнему сынишке более 130 тысяч рублей. Отчаявшись повлиять на нерадивого отца, мать ребенка была вынуждена обратиться в суд.

Как выяснилось, у должника не было ни имущества, ни счета в банке, однако, судебные приставы предупредили мужчину об уголовной ответственности за уклонение от выплаты алиментов. Опасение оказаться на скамье подсудимых вразумило уфимца, и буквально за несколько дней он нашел необходимую сумму. Более того, мужчина даже устроился на работы и пообещал своевременно выплачивать алименты своему сыну.