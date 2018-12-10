В Башкирии под лед угодил ВАЗ 2110

СЕГОДНЯ 08:47 2018-12-10T08:47:05+03:00

В Башкирии под лед провалилась вазовская «десятка»

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В Башкирии вазовская «десятка» ушла под лед реки Уфа.

О неприятном инциденте рассказал глава госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям. Во время оперативного совещания у Радия Хабирова Фарит Гумеров объяснил, что случай произошел еще 3 декабря.

К счастью, пассажиры легковушки смогли покинуть автомобиль до того, как он полностью ушел под воду.

Напомним, что ранее в Караидельском районе Башкирии под лед еще одна легковушка – ВАЗ 2106.

Оба случая произошли на участках, не предназначенных для движения автомобилей. Участки с тонким льдом не были огорожены.