В Башкирии под лед угодил ВАЗ 2110
Инцидент произошел на реке Уфа
В Башкирии под лед провалилась вазовская «десятка»
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В Башкирии вазовская «десятка» ушла под лед реки Уфа.
О неприятном инциденте рассказал глава госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям. Во время оперативного совещания у Радия Хабирова Фарит Гумеров объяснил, что случай произошел еще 3 декабря.
К счастью, пассажиры легковушки смогли покинуть автомобиль до того, как он полностью ушел под воду.
Напомним, что ранее в Караидельском районе Башкирии под лед еще одна легковушка – ВАЗ 2106.
Оба случая произошли на участках, не предназначенных для движения автомобилей. Участки с тонким льдом не были огорожены.