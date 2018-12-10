2018-12-10T08:46:07+03:00
Политика

Стало известно, сколько жители Башкирии будут платить за сбор мусора в 2019 году

Цифры не устроили Радия Хабирова
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров прокомментировал рост цен за сбор мусора в БашкирииРадий Хабиров прокомментировал рост цен за сбор мусора в Башкирии
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Власти Башкирии прокомментировали стоимость услуг новой системы сбора твердых бытовых отходов.

За сбор и хранение мусора в Башкирии будут отвечать четыре компании. Месячная стоимость на одного человека будет составлять не более 130 рублей для жителей многоквартирных домов, и не более 185 для жителей частных.

Однако такие цифры не устроили Радия Хабирова. Врио главы Башкирии посчитал, что данная сумма слишком высокая.

- Стоп. Эти цифры не принимаются. Ведите всех выбранных операторов ко мне. Снижайте сумму, она объективно неподъемна. Дайте ответ, как будет работать новая система. Продумайте все. Подъем тарифов должен быть не таким заметным. Жителям, попавшим в трудную ситуацию, сумму за оплату по новой системе нужно компенсировать. Пока считаю бессмысленным обсуждать эту историю, - заявил Радий Хабиров.

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