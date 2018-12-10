2018-12-10T08:01:27+03:00
Общество

Стерлитамак закупит автобус за 1,6 миллиона рублей

Транспортное средство будет перевозить артистов
Рустем АХУНОВ
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Власти Башкирии закупят автобус для артистов из СтерлитамакаВласти Башкирии закупят автобус для артистов из Стерлитамака
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Власти Башкирии закупят для Стерлитамака пассажирский автобус за 1,6 миллиона рублей.

Согласно официальному порталу госзакупок, новая техника будет предназначаться для перевозки актеров из Стерлитамака. Заказ разместили чиновники министерства экономического развития республики, однако машину после закупки передадут государственное театральное объединение Стерлитамака.

Автобус должен вмещать как минимум 10 артистов и их реквизит для того, что работники театра могли выступать в других населенных пунктах республики.

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