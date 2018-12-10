В Башкирии столкнулись грузовая «Газель» и автоцистерна, есть погибший

СЕГОДНЯ 07:33 2018-12-10T07:33:39+03:00

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Минувшей ночью в Уфимском районе Башкирии произошла авария, унесшая жизнь 44-летнего мужчины. На трассе Москва-Уфа грузовая «Газель» врезалась во встречную автоцистерну «Ивеко». От сильного удара содержимое прицепов вывалилось на дорогу. Водитель «Газели» скончался до приезда медиков, 40-летний водитель цистерны остался цел.

В Госавтоинспекции по Башкирии сообщили, что из 11 зарегистрированных вчера в республике аварий эта стала единственной смертельной.

Фото: УГИБДД МВД по Башкирии

Фото: УГИБДД МВД по Башкирии

Фото: УГИБДД МВД по Башкирии