2018-12-10T07:33:39+03:00
Происшествия

В Башкирии столкнулись грузовая «Газель» и автоцистерна, есть погибший

По факту ДТП начато расследование
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД МВД по БашкирииФото: УГИБДД МВД по Башкирии
Изменить размер текста:

Минувшей ночью в Уфимском районе Башкирии произошла авария, унесшая жизнь 44-летнего мужчины. На трассе Москва-Уфа грузовая «Газель» врезалась во встречную автоцистерну «Ивеко». От сильного удара содержимое прицепов вывалилось на дорогу. Водитель «Газели» скончался до приезда медиков, 40-летний водитель цистерны остался цел.

В Госавтоинспекции по Башкирии сообщили, что из 11 зарегистрированных вчера в республике аварий эта стала единственной смертельной.

Фото: УГИБДД МВД по Башкирии

Фото: УГИБДД МВД по Башкирии

Фото: УГИБДД МВД по Башкирии

Фото: УГИБДД МВД по Башкирии

Фото: УГИБДД МВД по Башкирии

Фото: УГИБДД МВД по Башкирии

Фото: УГИБДД МВД по Башкирии

Фото: УГИБДД МВД по Башкирии

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии под лед угодил ВАЗ 2110
Когда выпьет, нужен секс: коллеги изнасилованной в Уфе дознавательницы рассказали о ее пристрастиях
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для клиентов «Большая игра. Новогодний бум» с призовым фондом 3 млн рублей
Стало известно, сколько жители Башкирии будут платить за сбор мусора в 2019 году
Стерлитамак закупит автобус за 1,6 миллиона рублей
В нацпарке «Башкирия» утвердили новые зимние маршруты
В Башкирии вор украл у бабушки самовар и кур
В Уфе перевозчик пытался откупиться взяткой от судебного пристава
Синоптики представили прогноз погоды в Башкирии на начало недели
В Башкирии повысится плата за детский сад
Кровоподтеки, ссадины, отеки: адвокат изнасилованной в Уфе дознавательницы поделилась подробностями скандальной истории
В Башкирии обнаружено тело 58-летнего Владислава Яковлева
Житель Башкирии прятался от сотрудников ГИБДД на крыше своего автомобиля
Эксперты рассказали, от чего чаще всего умирают жители Башкирии
У жительницы Башкирии знакомый похитил все золотые украшения
Слабый снег и гололед: какая погода ожидает жителей Башкирии завтра, 10 декабря
Радик Юльякшин превзошел свой прошлогодний успех в «Уфа-Арене»
"Старые, грязные, облезлые": Радий Хабиров возмутился состоянием подъездов в Башкирии