В Башкирии столкнулись грузовая «Газель» и автоцистерна, есть погибший
По факту ДТП начато расследование
Фото: УГИБДД МВД по Башкирии
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Минувшей ночью в Уфимском районе Башкирии произошла авария, унесшая жизнь 44-летнего мужчины. На трассе Москва-Уфа грузовая «Газель» врезалась во встречную автоцистерну «Ивеко». От сильного удара содержимое прицепов вывалилось на дорогу. Водитель «Газели» скончался до приезда медиков, 40-летний водитель цистерны остался цел.
В Госавтоинспекции по Башкирии сообщили, что из 11 зарегистрированных вчера в республике аварий эта стала единственной смертельной.
Фото: УГИБДД МВД по Башкирии
Фото: УГИБДД МВД по Башкирии
Фото: УГИБДД МВД по Башкирии
Фото: УГИБДД МВД по Башкирии