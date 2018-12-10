В Башкирии вор украл у бабушки самовар и кур
Злоумышленник не преминул умыкнуть даже продукты
Самовар, кстати, бабушке вернули, а вот с курами ей пришлось попрощаться
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На днях в дом к 82-летней жительнице Учалинского района вломился неизвестный. Мужчина разбил окно и вынес все, что можно было продать: самовар, продукты и кур.
Позже ранее судимый 31-летний вор объяснил полиции, что искал деньги для «опохмела», и кража показалась ему хорошим способом «заработать».
В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что часть украденного полицейским удалось вернуть. Самовар, к примеру, еще послужит пенсионерке. Еда и же домашняя птица пропали бесследно.
Злоумышленник ответит за свои действия в суде – на него завели дело по статье «Кража»