В Башкирии вор украл у бабушки самовар и кур

СЕГОДНЯ 06:49 2018-12-10T06:49:11+03:00

Самовар, кстати, бабушке вернули, а вот с курами ей пришлось попрощаться

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На днях в дом к 82-летней жительнице Учалинского района вломился неизвестный. Мужчина разбил окно и вынес все, что можно было продать: самовар, продукты и кур.

Позже ранее судимый 31-летний вор объяснил полиции, что искал деньги для «опохмела», и кража показалась ему хорошим способом «заработать».

В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что часть украденного полицейским удалось вернуть. Самовар, к примеру, еще послужит пенсионерке. Еда и же домашняя птица пропали бесследно.

Злоумышленник ответит за свои действия в суде – на него завели дело по статье «Кража»