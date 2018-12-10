В нацпарке «Башкирия» утвердили новые зимние маршруты
В национальном парке «Башкирия» добавили три новых маршрута для снегоходов. Сделали это по просьбам местных жителей, которые хотели беспрепятственно добираться до Юмагузинского и Нугушского водохранилищ.
Первый маршрут пролегает по побережью Нугушского водохранилища до базы отдыха «Судак».
Второй — от деревни Верхнебиккузино до стоянок «Сукуруй» и «Акаваз» близ Юмазугинского водохранилища.
Третий маршрут начинается у деревни Иргизлы в Бурзянском районе и тянется до левого берега Белой напротив Каповой пещеры или до урочища Батран.
В нацпарке напоминают, что отклонение от этих маршрутов чревато для туристов штрафом до 4 тысяч рублей.