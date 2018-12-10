2018-12-10T07:08:24+03:00
Общество

В нацпарке «Башкирия» утвердили новые зимние маршруты

Об этом просили местные жители
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: нацпарк "Башкирия"Фото: нацпарк "Башкирия"
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В национальном парке «Башкирия» добавили три новых маршрута для снегоходов. Сделали это по просьбам местных жителей, которые хотели беспрепятственно добираться до Юмагузинского и Нугушского водохранилищ.

Первый маршрут пролегает по побережью Нугушского водохранилища до базы отдыха «Судак».

Второй — от деревни Верхнебиккузино до стоянок «Сукуруй» и «Акаваз» близ Юмазугинского водохранилища.

Третий маршрут начинается у деревни Иргизлы в Бурзянском районе и тянется до левого берега Белой напротив Каповой пещеры или до урочища Батран.

В нацпарке напоминают, что отклонение от этих маршрутов чревато для туристов штрафом до 4 тысяч рублей.

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