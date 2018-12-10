Синоптики представили прогноз погоды в Башкирии на начало недели

СЕГОДНЯ 05:54 2018-12-10T05:54:02+03:00

В регионе выпадет немного снега и будет относительно тепло

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Башгидрометцентр поделился с жителями Башкирии прогнозом погоды на начало недели. По мнению синоптиков, в понедельник, 10 декабря, на дорогах республики будет гололедица. Утром местами прогнозируется дымка 1-2 км.

Местами в регионе выпадет небольшой снег. При этом ветер южный, юго-восточный слабый, а температура воздуха днем упадет максимум до -8 градусов.

Почти аналогичной будет погода и во вторник 11-го числа, разве что днем ожидается до -9 градусов. 12-го же декабря, наоборот, будет чуть теплее: -2..-7 градусов.