2018-12-09T21:47:31+03:00
Происшествия

Кровоподтеки, ссадины, отеки: адвокат изнасилованной в Уфе дознавательницы поделилась подробностями скандальной истории

По ее словам, экс-полицейские пытаются обелить себя «алиби», но все бесполезно
Яна Базекина
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Адвокат изнасилованной дознавательницы утверждает, что все алиби обвиняемых ровным счетом ничего не значатАдвокат изнасилованной дознавательницы утверждает, что все алиби обвиняемых ровным счетом ничего не значат
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Продолжают всплывать подробности шокирующей истории, связанной с секс-скандалом, разгоревшимся в башкирской полиции. Адвокат потерпевшей дознавательницы Ирина Валиева в интервью с корреспондентом портала ProUfu.ru рассказала, что сейчас ее подзащитная находится в смятении, ведь насильники всячески пытаются обелить себя перед следствием и в глазах общества.

Кровоподтеки, ссадины, отеки по всему телу и лицу – так выглядит Гузель (имя изменено – ред.) на фотографиях, сделанных на следующий день после изнасилования. Вряд ли можно предствить, что девушка получила их в процессе добровольных любовных утех. Да и падение с лестницы, на которое делают упор адвокаты обвиняемых, не может быть настолько травматичным.

Сама потерпевшая утверждает, что ее изнасиловали прямо в туалете здания миграционной службы.

- Место было выбрано потому, что в нем точно нет видеокамер. Возможно, оно уже привычное и опробованное не раз. Тем и циничнее совершенное преступление, - объясняет столь странный выбор адвокат Ирина Валиева.

По словам адвоката, своим мерзким поступком полицейские дискредитировали всю правоохранительную систему страны, ведь настоящие офицеры не позволили бы себе такого недостойного поведения.

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