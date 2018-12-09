Житель Башкирии прятался от сотрудников ГИБДД на крыше своего автомобиля

СЕГОДНЯ 17:20 2018-12-09T17:20:43+03:00

Водитель был изрядно пьян и искренне считал, что его не заметят

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Необычную картину лицезрели жители Стерлитамака прошлой ночью: мужчина забрался на крышу собственной «двенашки» и сидел там, притаившись. Как оказалось, водитель был сильно навеселе и таким необычным способом пытался «спрятаться» от подоспевших сотрудников ГИБДД. Вот только раствориться в воздухе и остаться незамеченным у мужчины не вышло, и пришлось сдаться дорожным полицейским. Фото с места происшествия выложили подписчики группы «БашДТП», снабдив едкими комментариями.

- В домике, считай, - позлорадствовал Данил В.

- Сразу на лечение в «дурку», - жестко резюмировал Владимир П.