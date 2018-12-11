В Уфе демонтируют здание школы, построенной в 1936 году

СЕГОДНЯ 06:08 2018-12-11T06:08:23+03:00

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В Уфе сносят школу №51, расположенную на улице Ферина и построенную в далеком 1936 году. До 2012 года здание активно эксплуатировалась, но во время капитального ремонта, при разборе чердачного покрытия, выяснилось, что несущие балки вот-вот развалятся. Здание школы признали аварийным и списали под снос. На месте демонтированного здания в ближайшем времени начнется строительство современного пристроя к лицею № 60.

В городской администрации напомнили, что в микрорайоне Инорс-4 уже начаты работы по возведению образовательного центра, который включили в реестр «Сто объектов ко дню Республики Башкортостан». Образовательный центр будет включать в себя детский сад, школу и современный спортивный блок.