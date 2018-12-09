2018-12-09T18:10:56+03:00
Происшествия

В Башкирии обнаружено тело 58-летнего Владислава Яковлева

Печальную новость сообщили волонтеры-поисковики
Яна Базекина
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Фото: ориентировка ПСО "Отклик"Фото: ориентировка ПСО "Отклик"
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В Башкирии прекращены поиски 58-летнего жителя Стерлитамака Владислава Яковлева. Мужчина ушел из дома еще 27 ноября, но назад так и не вернулся. Взволнованные родственники обратились за помощью к поисковикам и в полицию.

К сожалению, сегодня, 8 декабря, добровольцы поисково-спасательного отряда «Отклик» сообщили печальную новость: мужчина найден мертвым. При каких обстоятельствах обнаружили тело, и что стало причиной смерти, волонтеры предпочли не распространяться.

Редакция «Комсомольской правды - Уфа» приносит соболезнования семье погибшего Владислава Яковлева.

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