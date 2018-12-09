2018-12-09T20:03:00+03:00
Общество

В Башкирии повысится плата за детский сад

С 1 января 2019 года размер ежемесячной платы увеличится до 1 617 рублей
Яна Базекина
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..Фото: Влад КОМЯКОВ
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Как сообщает Министерство образования Башкирии, в начале 2019 года средняя родительская плата за детский сад вырастет и составит 1617, 2 рубля за одного ребенка. Именно от этой суммы будут рассчитывать и размер компенсационных выплат. Напомним, что сейчас за одного ребенка родители получают 20% возврата от выплаченной суммы (323, 44 рубля), за двух детей – 50 % (806, 6 рублей). Если же в вашей семье трое и больше детей посещают образовательные учреждения, то размер компенсации составляет 70% и 1132 рубля соответственно. Также отмечается, что в разных дошкольных учреждениях сумма за присмотр и содержание ребенка может быть разной, но средний размер родительской платы – единый по республике.

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