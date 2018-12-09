2018-12-09T16:20:07+03:00
Общество

Эксперты рассказали, от чего чаще всего умирают жители Башкирии

В Башкортостанстате опубликовали печальную статистику за последние 9 месяцев
Яна Базекина
Поделиться:
Комментарии: comments2
..Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Всего с января по сентябрь 2018 года в Башкирии умерло 38 205 человек. Такую печальную статистику опубликовали эксперты Башкортостанстата. Причем 32 971 человек скончались из-за болезней, 9 250 из них находились в трудоспособном возрасте.

Традиционно первое место по смертности занимают болезни кровообращения – 16 858 человек. На втором месте оказались новообразования (онкология) – 5 584 человека. На третьем месте расположились болезни нервной системы – 3 658 человек, а также органов дыхания и пищеварения – 2 034 и 1 802 умерших соответственно.

639 человек покончили жизнь самоубийством, а еще 412 – погибли в дорожно-транспортных происшествиях. 132 человека утонули, еще 130 – отравились алкоголем. И наконец, за девять месяцев в Башкирии убили 121 человека. При этом напомним, что, согласно статистике, представленной на сайте Генрпрокуратуры России, в этом году наша республика занимает первое место по количеству "пьяных" преступлений.

Естественная смерть по причине старости (отмечается у людей старше 81 года) наступила у 349 человек, что наталкивает на печальную мысль – большинство жителей Башкирии умирают в расцвете лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии обнаружено тело 58-летнего Владислава Яковлева
Житель Башкирии прятался от сотрудников ГИБДД на крыше своего автомобиля
У жительницы Башкирии знакомый похитил все золотые украшения
Слабый снег и гололед: какая погода ожидает жителей Башкирии завтра, 10 декабря
Радик Юльякшин превзошел свой прошлогодний успех в «Уфа-Арене»
"Старые, грязные, облезлые": Радий Хабиров возмутился состоянием подъездов в Башкирии
Жители Башкирии собрали деньги для покупки тест-полосок для девочки, больной сахарным диабетом
Под Уфой «Лада Гранта» насмерть сбила лося
Уфимский баскетболист, обвиняемый в харассменте, прокомментировал ситуацию
Ночной клуб на колесах: уфимцы жалуются на «новогоднюю» маршрутку
Выпали и пломбы, и коронки: жительница Башкирии судится с частной стоматологией
16 жителей Башкирии бесплатно получили автомобили «Лада Гранта»
Радий Хабиров о Людмиле Алексеевой: «В ее хрупком теле был силен дух свободы»
10-летнего Данилу Казакова, которого искали почти месяц, нашли убитым
Поиски пропавшего 11-летнего мальчика под Уфой прекращены
Какой будет погода в Башкирии на следующей неделе
«Нас лишили выбора»: жители Иглино жалуются на редко ездящие «Нефазы»
«Она сама снимала с себя штаны»: новые подробности изнасилования дознавательницы в Уфе
В Башкирии открылась первая ледовая переправа
Уфимцы «штурмовали» торговый центр из-за розыгрыша автомобиля
28-летний житель Башкирии украл у спящей женщины одежду и продукты
Пять районов Уфы останутся без воды на неделю
Завтра в Башкирии ожидаются небольшая метель и гололед
В Уфе спасатели вытащили из ямы провалившуюся в нее собаку
Жители поселка под Уфой напуганы нашествием лис
63-летний житель Башкирии выловил 40 единиц запрещенной рыбы