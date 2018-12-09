2018-12-09T16:20:07+03:00
Общество

Эксперты рассказали, от чего чаще всего умирают жители Башкирии

В Башкортостанстате опубликовали печальную статистику за последние 9 месяцев
Яна Базекина
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..Фото: Александр ГЛУЗ
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Всего с января по сентябрь 2018 года в Башкирии умерло 38 205 человек. Такую печальную статистику опубликовали эксперты Башкортостанстата. Причем 32 971 человек скончались из-за болезней, 9 250 из них находились в трудоспособном возрасте.

Традиционно первое место по смертности занимают болезни кровообращения – 16 858 человек. На втором месте оказались новообразования (онкология) – 5 584 человека. На третьем месте расположились болезни нервной системы – 3 658 человек, а также органов дыхания и пищеварения – 2 034 и 1 802 умерших соответственно.

639 человек покончили жизнь самоубийством, а еще 412 – погибли в дорожно-транспортных происшествиях. 132 человека утонули, еще 130 – отравились алкоголем. И наконец, за девять месяцев в Башкирии убили 121 человека. При этом напомним, что, согласно статистике, представленной на сайте Генрпрокуратуры России, в этом году наша республика занимает первое место по количеству "пьяных" преступлений.

Естественная смерть по причине старости (отмечается у людей старше 81 года) наступила у 349 человек, что наталкивает на печальную мысль – большинство жителей Башкирии умирают в расцвете лет.

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