2018-12-10T06:22:09+03:00
Происшествия

В Уфе перевозчик пытался откупиться взяткой от судебного пристава

Предприниматель накопил долг в три миллиона, за что его автобус был арестован
Яна Базекина
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

В Уфе фигурантом уголовного дела стал перевозчик, который предлагал судебному приставу взятку. Предприниматель накопил долг в три миллиона, за что суд арестовал один из автобусов, следующих по популярному маршруту. Сам должник расплачиваться не торопился, хотя за ним числится пять автобусов, курсирующих по маршруту Сипайлово-Телецентр.

Арестованный автобус собирались реализовать, чтобы погасить задолженность, и тогда его хозяин решился на отчаянный шаг – предложить судебному приставу взятку, чтобы закрыть исполнительное производство. Вот только пристав оказался неподкупным и сообщил о «выгодном предложении» в полицию, и вскоре предприниматель был задержан во время передачи денежных средств.

- В отношении должника возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество», - сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Башкирии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии столкнулись грузовая «Газель» и автоцистерна, есть погибший
В нацпарке «Башкирия» утвердили новые зимние маршруты
В Башкирии вор украл у бабушки самовар и кур
Синоптики представили прогноз погоды в Башкирии на начало недели
В Башкирии повысится плата за детский сад
Кровоподтеки, ссадины, отеки: адвокат изнасилованной в Уфе дознавательницы поделилась подробностями скандальной истории
В Башкирии обнаружено тело 58-летнего Владислава Яковлева
Житель Башкирии прятался от сотрудников ГИБДД на крыше своего автомобиля
Эксперты рассказали, от чего чаще всего умирают жители Башкирии
У жительницы Башкирии знакомый похитил все золотые украшения
Слабый снег и гололед: какая погода ожидает жителей Башкирии завтра, 10 декабря
Радик Юльякшин превзошел свой прошлогодний успех в «Уфа-Арене»
"Старые, грязные, облезлые": Радий Хабиров возмутился состоянием подъездов в Башкирии