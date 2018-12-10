В Уфе перевозчик пытался откупиться взяткой от судебного пристава

10 Дек. 06:22 2018-12-10T06:22:09+03:00

Предприниматель накопил долг в три миллиона, за что его автобус был арестован

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В Уфе фигурантом уголовного дела стал перевозчик, который предлагал судебному приставу взятку. Предприниматель накопил долг в три миллиона, за что суд арестовал один из автобусов, следующих по популярному маршруту. Сам должник расплачиваться не торопился, хотя за ним числится пять автобусов, курсирующих по маршруту Сипайлово-Телецентр.

Арестованный автобус собирались реализовать, чтобы погасить задолженность, и тогда его хозяин решился на отчаянный шаг – предложить судебному приставу взятку, чтобы закрыть исполнительное производство. Вот только пристав оказался неподкупным и сообщил о «выгодном предложении» в полицию, и вскоре предприниматель был задержан во время передачи денежных средств.

- В отношении должника возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество», - сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Башкирии.