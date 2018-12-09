Слабый снег и гололед: какая погода ожидает жителей Башкирии завтра, 10 декабря

9 Дек. 14:52 2018-12-09T14:52:13+03:00

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Первый рабочий день для жителей Башкирии отметится слабым снегом и гололедом на дорогах. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Ночью заметно похолодает: термометр покажет всего -6; -11 градусов, а при прояснениях – и все -19°. Зато уже днем немного потеплеет, так что можете не опасаться замерзнуть по пути на работу. Средняя температура воздуха составит -4; -9 градусов.

В Уфе погода также не будет кардинально отличаться. В столице Башкирии синоптики обещают пасмурную погоду и небольшой снег. Скорость ветра не превысит 2-5 метров в секунду, а средняя температура воздуха днем будет колебаться на отметке -6; -5 градусов.