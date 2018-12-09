"Старые, грязные, облезлые": Радий Хабиров возмутился состоянием подъездов в Башкирии

СЕГОДНЯ 13:14 2018-12-09T13:14:35+03:00

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Врио главы региона Радий Хабиров возмутился состоянием большинства подъездов в домах Башкирии.

- Человек выходит и видит облезлые стены подъезда и злится. Либо на этих стенах цветочки, душа поет, и утро становится добрым? – задается вопросом Хабиров.

Чтобы сделать жителей Башкирии счастливыми, руководитель республики объявил о том, что в январе 2019 года стартует программа комплексного ремонта подъездов.

- У нас 50 тысяч подъездов, из которых 26, а это почти половина, старые, грязные, с прогнившими окнами и устаревшей проводкой, - возмущается Радий Хабиров, напоминая, что ремонт подъездов должен проводиться не реже, чем раз в пять лет.

В ходе реализации программы поменяют входные двери, окна и плитку на первых этажах, приобретут новые почтовые ящики, покрасят и побелят стены, а также заменят старые тусклые лампочки на новые, энергосберегающие. При этом часть средств возьмут из республиканского и муниципального бюджетов, а часть – из собственных средств управляющих компаний. Предположительно, через шесть лет все подъезды в республике будут полностью отремонтированы, причем жильцам предлагается принять активное участие – выбрать цвет стен в подъезде или решить, что нужно заменить в первую очередь.