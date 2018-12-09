2018-12-09T13:58:21+03:00
Звезды

Радик Юльякшин превзошел свой прошлогодний успех в «Уфа-Арене»

Презентация лейбла «Elvin Grey» на родине артиста собрала 8,5 тысяч зрителей
Мила КИЯН
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Радик Юльякшин превзошел свой прошлогодний успех, собрав 8,5 тысяч зрителей в «Уфа-Арене». Фото: Марат МУЛЮКОВРадик Юльякшин превзошел свой прошлогодний успех, собрав 8,5 тысяч зрителей в «Уфа-Арене». Фото: Марат МУЛЮКОВ
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Вчера, 8 декабря, известный уфимский певец Радик Юльякшин, выступающий под сценическим именем Элвин Грей, вновь подтвердил статус самой популярной звезды национальной эстрады, собрав восьмитысячную «Уфа-Арену». Артист даже превзошел свой прошлогодний успех: всего было продано 8,5 тысяч билетов. Причем кассы в «Уфа-Арене» торговали билетами еще час после официального начала, ведь поток желающих попасть на концерт не иссякал.

Перед самим концертом зрителей разогревали приглашенные уфимские артисты. Мультиинструменталист Загир Зайнетдинов исполнил несколько популярных композиций вместе с участниками своего авторского этно-шоу «Zainetdin». Сам Юльякшин заставил немного подождать своих фанатов и появился на сцене с получасовой задержкой под оглушительный рев многотысячной толпы. Артист по своему обыкновению много общался с залом, спел все свои самые популярные хиты и новые песни, а также представил артистов своего лейбла. Кроме них, в концерте принимали участие друзья и коллеги Радика, например известный артист и музыкант Стас Ярушин.

Зрители очень хорошо принимали всех, кто в этот вечер появлялся на сцене. Сам любимец публики собрал внушительное количество букетов и сувениров, но и сам не остался в долгу - бросил в толпу свои очки. Также Юльякшин помог одному из поклонников сделать предложение любимой девушке. Избранница молодого человека по просьбе артиста поднялась на сцену и сказала «да».

Подробный репортаж с концерта читайте на нашем сайте в ближайшее время.

Во время концерта поклонник артиста сделал предложение своей избраннице. Фото: Марат МУЛЮКОВ

Во время концерта поклонник артиста сделал предложение своей избраннице. Фото: Марат МУЛЮКОВ

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