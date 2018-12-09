Жители Башкирии собрали деньги для покупки тест-полосок для девочки, больной сахарным диабетом

СЕГОДНЯ 12:24 2018-12-09T12:24:03+03:00

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Не так давно «Комсомольская правда - Уфа» писала про 13-летнюю Арину Мауль, которая болеет сахарным диабетом 1 типа. Девочка мечтает стать кулинаром и сейчас выпекает чудесные тортики и пирожные, которые сама попробовать не может. Волонтеры благотворительного фонда «Наши дети» объявили сбор на покупку расходных материалов для инсулиновой помпы: игл и тест-полосок для определения уровня сахара в крови и обратились за помощью ко всем неравнодушным жителям Башкирии.

И вот на днях пришла радостная новость: сбор завершен, и в ближайшие полгода девочка может не беспокоиться, что пропустит ухудшение своего самочувствия, и сможет контролировать «сахар».

- Один из благотворителей прислал даже больше, чем нам требовалось. Поэтому мы сможем приобрести для Арины еще больше расходных материалов – ведь тест-полосок для детей с сахарным диабетом много не бывает! – сообщили волонтеры. - Большое спасибо всем неравнодушным людям, которые помогали, и благодаря которым мы быстро завершили сбор средств!