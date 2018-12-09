Под Уфой «Лада Гранта» насмерть сбила лося

9 Дек. 11:26 2018-12-09T11:26:07+03:00

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Вчера утром, 8 декабря, под Уфой произошло ДТП с участием лося. Авария случилось под Уфой, на 1480 километре трассы «Самара – Уфа - Челябинск». Автомобиль «Лада Гранта», двигаясь в сторону Челябинска, наехал на животное, совершенно неожиданно выскочившее из леса на проезжую часть. От удара сохатый погиб на месте, а 33-летний водитель получил серьезные ушибы и был вынужден обратиться в больницу за медицинской помощью. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.

Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, всего за прошедшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано десять аварий, в которых десять человек получили травмы.