У жительницы Башкирии знакомый похитил все золотые украшения

СЕГОДНЯ 14:54 2018-12-09T14:54:27+03:00

У грабителя были запасные ключи от квартиры

Изменить размер текста: A A

На днях в полицию обратилась 49-летняя жительница Стерлитамака, которая сообщила, что из ее квартиры пропали все золотые украшения стоимостью в десять тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска быстро вычислили личность подозреваемого: им оказался 33-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. Мужчину быстро задержали. Как оказалось, грабитель раньше был знаком с женщиной и даже имел запасной комплект ключей от ее квартиры. Сейчас полицейские ищут золотую цепочку с кулоном, которую грабитель продал таксисту, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению.

- В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.