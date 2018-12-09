У жительницы Башкирии знакомый похитил все золотые украшения
На днях в полицию обратилась 49-летняя жительница Стерлитамака, которая сообщила, что из ее квартиры пропали все золотые украшения стоимостью в десять тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска быстро вычислили личность подозреваемого: им оказался 33-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. Мужчину быстро задержали. Как оказалось, грабитель раньше был знаком с женщиной и даже имел запасной комплект ключей от ее квартиры. Сейчас полицейские ищут золотую цепочку с кулоном, которую грабитель продал таксисту, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению.
- В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.