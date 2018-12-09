2018-12-09T14:54:27+03:00
Происшествия

У жительницы Башкирии знакомый похитил все золотые украшения

У грабителя были запасные ключи от квартиры
Яна Базекина
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

На днях в полицию обратилась 49-летняя жительница Стерлитамака, которая сообщила, что из ее квартиры пропали все золотые украшения стоимостью в десять тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска быстро вычислили личность подозреваемого: им оказался 33-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. Мужчину быстро задержали. Как оказалось, грабитель раньше был знаком с женщиной и даже имел запасной комплект ключей от ее квартиры. Сейчас полицейские ищут золотую цепочку с кулоном, которую грабитель продал таксисту, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению.

- В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Слабый снег и гололед: какая погода ожидает жителей Башкирии завтра, 10 декабря
Радик Юльякшин превзошел свой прошлогодний успех в «Уфа-Арене»
"Старые, грязные, облезлые": Радий Хабиров возмутился состоянием подъездов в Башкирии
Жители Башкирии собрали деньги для покупки тест-полосок для девочки, больной сахарным диабетом
Под Уфой «Лада Гранта» насмерть сбила лося
Уфимский баскетболист, обвиняемый в харассменте, прокомментировал ситуацию
Ночной клуб на колесах: уфимцы жалуются на «новогоднюю» маршрутку
Выпали и пломбы, и коронки: жительница Башкирии судится с частной стоматологией
16 жителей Башкирии бесплатно получили автомобили «Лада Гранта»
Радий Хабиров о Людмиле Алексеевой: «В ее хрупком теле был силен дух свободы»
10-летнего Данилу Казакова, которого искали почти месяц, нашли убитым
Поиски пропавшего 11-летнего мальчика под Уфой прекращены
Какой будет погода в Башкирии на следующей неделе
«Нас лишили выбора»: жители Иглино жалуются на редко ездящие «Нефазы»
«Она сама снимала с себя штаны»: новые подробности изнасилования дознавательницы в Уфе
В Башкирии открылась первая ледовая переправа
Уфимцы «штурмовали» торговый центр из-за розыгрыша автомобиля
28-летний житель Башкирии украл у спящей женщины одежду и продукты
Пять районов Уфы останутся без воды на неделю
Завтра в Башкирии ожидаются небольшая метель и гололед
В Уфе спасатели вытащили из ямы провалившуюся в нее собаку
Жители поселка под Уфой напуганы нашествием лис
63-летний житель Башкирии выловил 40 единиц запрещенной рыбы