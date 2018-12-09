Уфимский баскетболист, обвиняемый в харассменте, прокомментировал ситуацию

9 Дек. 10:36 2018-12-09T10:44:37+03:00

Баскетболист всего лишь подвинул девушку в сторону, а не то, что все подумали

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Скандальная история с харассментом в уфимском баскетболе получила продолжение. Капитан команды «Уфимец» Артем Исаков, которого обвинили в приставании к чирлидерше команды соперников, утверждает, что все вышло совершенно случайно.

- Я направлялся к команде после тяжелой игры, думал лишь о матче, - говорит Артем Исаков. – Поблагодарил соперников и направился к нашим ребятам, чтобы поздравить их с победой. На пути стояли две чирлидерши, которых я аккуратно отодвинул, чтобы они не задели меня руками во время танца, не более.

Баскетболист утверждает, что он не трогал девушку за «пятую точку» специально и даже готов принести свои извинения лично, если она на него обиделась. Артем Исаков убежден, что сейчас нужно забыть про скандалы и полностью сконцентрироваться на играх в чемпионате.

Кстати, сейчас уфимский клуб находится на первом месте турнирной таблицы Суперлиги второго дивизиона.