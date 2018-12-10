Когда выпьет, нужен секс: коллеги изнасилованной в Уфе дознавательницы рассказали о ее пристрастиях

10 Дек. 08:40 2018-12-10T09:30:44+03:00

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Уже пошел второй месяц после скандала, связанного с групповым изнасилованием начальников полиции своей молоденькой коллеги. Адвокаты обвиняемых и их друзья из кожи вон лезут в поисках доказательств невиновности офицеров. У каждого нашлось алиби – записи с камер видеонаблюдения, что в тот вечер все они были дома или за городом, но никак не насиловали до утра несчастную дознавательницу. Сама же девушка из потерпевшей чудесным образом превратилась чуть ли не в насильницу, пристающую к доблестным полицейским и предлагающую интим «по любви».

Чтобы вывести дознавательницу на чистую воду, лучший друг экс-начальника ОВД Уфимского района Эдуарда Матвеева расспросил ее бывших коллег и выяснил, что незадолго до скандала девушка «отметилась» на корпоративе.

- Отмечали праздник, 100 лет уголовного розыска, сняли базу отдыха «Лукоморье» в Михайловке. А у нас есть показания: сокурсница Гузель (имена изменены) говорит: когда та выпьет, ей нужен секс. И вот она выпила и стала вести себя неадекватно: трогать мужчин. Подходила к заму Матвеева. Он ей аккуратно: «Девочка, ты в дочери мне годишься, я папу твоего знаю». А та в ответ: «Он мне не папа!» Прыгнула за руль и поехала домой, а пьяная же! – рассказывает Андрей Шурухин.

Те полицейские, что были за рулем, решили помочь девушке. Один сел за руль, а второй на своем автомобиле сопровождал сзади. Так вот, если верить рассказам адвокатов, Гузель (имя изменено – ред.) начала приставать в машине к своему водителю. Тот от неожиданности резко затормозил, и в этот момент в него влетел автомобиль, ехавший сзади. Сама же Гузель, воспользовавшись ситуацией, уехала домой, пообещав возместить ущерб.

- Вот только возместила лишь малую часть и говорит: «Скажи спасибо и за это!» - вздыхает Шурухин.

«Комсомольская правда - Уфа» приводит всего лишь выдержки из показаний обвиняемых и аргументы их адвокатов. Редакция не принимает чью-либо сторону и не делает каких-либо выводов до конца следствия.

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