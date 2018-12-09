2018-12-09T10:04:26+03:00
Общество

Ночной клуб на колесах: уфимцы жалуются на «новогоднюю» маршрутку

Многих раздражает громкая музыка в салоне и мерцающие гирлянды
Яна Базекина
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С такой иллюминацией салон и впрямь напоминает ночной клубС такой иллюминацией салон и впрямь напоминает ночной клуб
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До нового года остается еще почти три недели, а в одной из уфимских маршруток № 227 уже вовсю царит новогоднее веселье. Водитель решил порадовать своих пассажиров и украсил салон светодиодной лентой, которая загорается разными огнями и подмигивает в такт громкой веселой музыке. Информация о праздничной маршрутке быстро разлетелась по соцсетям, но выяснилось, что далеко не всех пассажиров устраивает такая иллюминация.

-Когда сел в автобус, лампочки мигали, как сумасшедшие. Потом автобус поехал, цвета стали меняться не так резко, — передает слова очевидца портал UfacityNews.ru. – Ну и жесть!

Хотя нашлись и те, кто счел светомузыку красивой и поднимающей настроение.

- Как красиво, совсем по-новогоднему, - отзываются некоторые пассажиры.

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