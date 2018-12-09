Выпали и пломбы, и коронки: жительница Башкирии судится с частной стоматологией

СЕГОДНЯ 08:50 2018-12-09T08:50:36+03:00

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Жительница Белорецка долго мечтала о красивой улыбке, а потому, накопив денег, отправилась в одну из частных стоматологий, понадеявшись на положительные отзывы. Женщине вылечили зубы и установили зубные протезы общей стоимостью в 54 тысячи рублей, однако уже через несколько месяцев у белоречанки начали выпадать и пломбы, и коронки. Возмущенная женщина вновь отправилась в клинику, но деньги ей отказались возвращать, поэтому пришлось обращаться в суд, где запросила возместить ей не только стоимость лечения, но и компенсацию морального вреда.

- В ходе рассмотрения дела стороны заключили мировое соглашение, по итогам которого ответчик возместит стоимость лечения и протезов, - сообщили в пресс-службе Белорецкого межрайонного суда. – Производство по делу прекращено.