2018-12-09T08:50:36+03:00
Общество

Выпали и пломбы, и коронки: жительница Башкирии судится с частной стоматологией

Женщина отдала 54 тысячи рублей за некачественные зубные протезы
Яна Базекина
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..Фото: Олег ЗОЛОТО
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Жительница Белорецка долго мечтала о красивой улыбке, а потому, накопив денег, отправилась в одну из частных стоматологий, понадеявшись на положительные отзывы. Женщине вылечили зубы и установили зубные протезы общей стоимостью в 54 тысячи рублей, однако уже через несколько месяцев у белоречанки начали выпадать и пломбы, и коронки. Возмущенная женщина вновь отправилась в клинику, но деньги ей отказались возвращать, поэтому пришлось обращаться в суд, где запросила возместить ей не только стоимость лечения, но и компенсацию морального вреда.

- В ходе рассмотрения дела стороны заключили мировое соглашение, по итогам которого ответчик возместит стоимость лечения и протезов, - сообщили в пресс-службе Белорецкого межрайонного суда. – Производство по делу прекращено.

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