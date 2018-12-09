16 жителей Башкирии бесплатно получили автомобили «Лада Гранта»

9 Дек. 08:01 2018-12-09T08:01:19+03:00

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Настоящий подарок сделал региональный фонд социального страхования, вручив 16 жителям Башкирии, пострадавшим на производстве, ключи от новеньких автомобилей «Лада Гранта». При этом до конца года планируется осчастливить еще 18 человек с ограниченными возможностями здоровья.

Автомобили выдаются абсолютно бесплатно, как страховое обеспечение, вид социальной реабилитации. Все получатели получили свои травмы на производстве, где были официально трудоустроены и застрахованы, а потому не остались без поддержки после несчастного случая.

- Желаю каждому из Вас зеленого света на всех дорогах и перекрестках судьбы. Пусть автомобили будут служить долго и без поломок, позволят быть вам более активными и мобильными, - пожелал Марат Латыпов, управляющий региональным отделением Фонда.

Отметим, что на данный момент в Фонде находится более 9 тысяч дел пострадавших на производстве, тех, кто нуждается в страховых выплатах. Все они будут обеспечены лечением, медицинской и профессиональной реабилитацией и необходимыми выплатами.