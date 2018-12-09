16 жителей Башкирии бесплатно получили автомобили «Лада Гранта»
Настоящий подарок сделал региональный фонд социального страхования, вручив 16 жителям Башкирии, пострадавшим на производстве, ключи от новеньких автомобилей «Лада Гранта». При этом до конца года планируется осчастливить еще 18 человек с ограниченными возможностями здоровья.
Автомобили выдаются абсолютно бесплатно, как страховое обеспечение, вид социальной реабилитации. Все получатели получили свои травмы на производстве, где были официально трудоустроены и застрахованы, а потому не остались без поддержки после несчастного случая.
- Желаю каждому из Вас зеленого света на всех дорогах и перекрестках судьбы. Пусть автомобили будут служить долго и без поломок, позволят быть вам более активными и мобильными, - пожелал Марат Латыпов, управляющий региональным отделением Фонда.
Отметим, что на данный момент в Фонде находится более 9 тысяч дел пострадавших на производстве, тех, кто нуждается в страховых выплатах. Все они будут обеспечены лечением, медицинской и профессиональной реабилитацией и необходимыми выплатами.