2018-12-08T21:40:38+03:00
Общество

Радий Хабиров о Людмиле Алексеевой: «В ее хрупком теле был силен дух свободы»

Глава Башкирии почтил память легендарной правозащитницы
Ильдар АХМАДЕЕВ
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Сегодня, 8 декабря, в московской больнице умерла Людмила Алексеева. Легендарная правозащитница ушла из жизни на 92-м году.

Свои соболезнования близким Алексеевой принес глава Башкирии Радий Хабиров.

«Умерла Людмила Михайловна. Невероятная потеря для нашего общества. Я всегда удивлялся тому, насколько в ее хрупком теле был силен дух свободы, справедливости и великодушия. Мне кажется, что у всех, кто ее любил, сейчас в голове ее любимая песня «Журчит ручей доброты». И этого источника доброты нам будет не хватать», - написал Хабиров в социальных сетях.

Людмила Алексеева – одна из основательниц и глава Московской Хельсинской группы. С 1976 года она вела правозащитную деятельность. До последних своих дней она работала в Совете по правам человека.

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