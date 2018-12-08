2018-12-08T20:26:19+03:00
Происшествия

10-летнего Данилу Казакова, которого искали почти месяц, нашли убитым

Искать ребенка выезжали волонтеры из Башкирии
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Данилу искали почти месяцДанилу искали почти месяц
Изменить размер текста:

В Оренбургской области прекращены поиски 10-летнего Данилы Казакова. Ребенка нашли мертвым, сообщает региональный следственный комитет.

Мальчик пропал 19 ноября, он вышел в уличный туалет в селе Чапаевское и не вернулся домой. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).

Поиски не увенчались успехом – следователи сообщили, что на теле имеются следы насилия. Подозреваемый в расправе над школьником задержан.

Данилу искала вся Россия – правоохранители, волонтеры, учителя школы, дальнобойщики. На поиски ребенка выезжали и уфимские добровольцы с организации «Лиза Алерт».

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования семье погибшего.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух молодых уфимцев подозревают в жестоком убийстве пожилого мужчины
Радий Хабиров создаст структуру, контролирующую правила парковки
Уфимских детей спасли от нашествия птиц
В Башкирии разыскивают 17-летнюю Илюзу Баишеву
В Башкирии нашли 18 «ничейных» мигрантов
Будущее телевидения уже наступило
В Башкирии столкнулись «Renault» и пассажирский автобус, есть погибший
Стало известно, из-за чего мог случиться пожар, в котором погибли трое детей в Кандрах
У матери шестерых детей из Уфы хотят отнять детей из-за отсутствия документов
В Стерлитамаке на улице нашли гранату
Бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова вызовут в суд
Радий Хабиров представил двух новых министров
В Башкирии столкнулись ВАЗ 2114 и УАЗ пострадали пять человек
Уфимский биатлонист Антон Бабиков все-таки поедет на следующий этап Кубка мира
В Башкирии ограбили десантника, пережившего обрушение казармы в Омске
Радий Хабиров о застройщиках: Работайте с теми, кто не в тюрьме сидит
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
В правительстве Башкирии рассказали, кому положены льготы и субсидии на вывоз мусора
В Башкирии в следующем году на ремонт подъездов потратят 1 млрд рублей
«Девочки застыли, обнявшись в кресле»: подробности пожара в Башкирии, в котором погибли три ребенка
Стало известно, сколько жители Башкирии будут платить за вывоз мусора
Радий Хабиров: На дорогах республики идет война
Радий Хабиров попросил чиновников рассказывать правду о смоге в Сибае
Радий Хабиров побывал в родной деревне
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
В Башкирии 63-летний мужчина погиб под колесами МАЗа
В Башкирии пропала 39-летняя Галина Рахматуллина
В Башкирии иномарка четыре раза перевернулась после неудачного обгона