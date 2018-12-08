10-летнего Данилу Казакова, которого искали почти месяц, нашли убитым

СЕГОДНЯ 20:26 2018-12-08T20:26:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Оренбургской области прекращены поиски 10-летнего Данилы Казакова. Ребенка нашли мертвым, сообщает региональный следственный комитет.

Мальчик пропал 19 ноября, он вышел в уличный туалет в селе Чапаевское и не вернулся домой. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).

Поиски не увенчались успехом – следователи сообщили, что на теле имеются следы насилия. Подозреваемый в расправе над школьником задержан.

Данилу искала вся Россия – правоохранители, волонтеры, учителя школы, дальнобойщики. На поиски ребенка выезжали и уфимские добровольцы с организации «Лиза Алерт».

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования семье погибшего.