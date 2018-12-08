Поиски пропавшего 11-летнего мальчика под Уфой прекращены

СЕГОДНЯ 19:36 2018-12-08T19:49:21+03:00

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В Уфе нашелся 11-летний Максим Т., которого искали волонтеры и полиция. Мальчик жив и здоров, сообщают поисковики организации «Лиза Алерт».

Ребенок добровольно ушел из дома вчера, 7 декабря, в селе Михайловка. Добровольцы сообщали, что он может находиться в любом районе города. Уфимцы писали в соцсетях, что видели похожего мальчика в Черниковке - он перебегал дорогу на улице Первомайской.

К счастью, поиски завершились благополучно. Где целые сутки был школьник и при каких обстоятельствах его обнаружили, не уточняются.