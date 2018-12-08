Какой будет погода в Башкирии на следующей неделе

СЕГОДНЯ 19:12 2018-12-08T19:12:40+03:00

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Прогнозы синоптиков подтвердились – зима в республике действительно теплая и малоснежная.

В гидрометцентре рассказали о погоде на следующую неделю – с 10 по 16 декабря. В целом, неделя будет теплой и малоснежной.

С понедельника по пятницу ожидается облачная погода, в понедельник и вторник в некоторых районах выпадет слабый снег. Днем будет всего -5 градусов в среднем, а ночью столбик термометра опустится до -12 градусов.

На выходных похолодает – в субботу и воскресенье будет солнечно и без осадков. Температура воздуха опустится до -14 градусов, а ночью и вовсе до -19.