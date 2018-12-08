2018-12-08T23:11:18+03:00
Общество

«Нас лишили выбора»: жители Иглино жалуются на редко ездящие «Нефазы»

На днях с дорог убрали 432-ой нелегальный маршрут
Эльвина АПАРИНА
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Борьба с нелегальными перевозчиками в Уфе продолжается. Так, на днях «убрали» десятки автобусов с 432-го маршрута, который следовал из Иглино в Уфу. Взамен на них сельчанам предоставили 10 автобусов «Башавтотранса». Жители остались недовольны и теперь не могут вовремя добраться на работу и учебу, а вечером домой – приходится по полчаса мерзнуть на остановке.

- Эти автобусы устраивают тех, кому не надо 6 дней в неделю на работу и на учёбу в город ездить! Автобусы холодные, шум сильный, едут еле-еле... Зато 70 рублей, - пишет местная жительница. – Как ехать обратно домой тем, кто работает до девяти вечера? (после 21 часа автобусов нет - прим.ред.)

Иглинцы считают, что вправе выбирать, на чем им ездить – за 100 рублей на микроавтобусах, которые ходят каждые 10 минут, или на «Нефазе» по расписанию.

В Госкомтрансе отметили, что со временем количество автобусов увеличат.

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