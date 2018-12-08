В Башкирии открылась первая ледовая переправа

8 Дек. 18:19 2018-12-08T18:19:18+03:00

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В Бирске на реке Белая открылась первая ледовая переправа, сообщает МЧС по Башкирии. Ее грузоподъемность составляет две тонны, ширина – 100 метров, длина 520 метров.

Помимо этой в республике появится еще три переправы: в Караидельском районе на реке Уфа, в Краснокамском районе в селе Николо-Березовка на реке Кама, и в деревне Староянгизитово на реке Белая.

Также в ведомстве напомнили о правилах безопасности на льду: не рекомендуется передвигаться по льду при плохой видимости — в туман, метель, сильный снегопад. Не стоит выезжать на лед там, где это запрещено. Напомним, что на днях ВАЗ с пассажирами и водителям провалился под лед. Автомобилист решил сократить путь. К счастью, никто не пострадал.