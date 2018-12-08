Уфимцы «штурмовали» торговый центр из-за розыгрыша автомобиля

СЕГОДНЯ 17:19 2018-12-08T17:19:02+03:00

На въезде на его парковку образовалась пробка прокруче московских

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Сегодня, 8 декабря, уфимские автомобилисты встали в огромной пробке на въезде на парковку ТРЦ «Планета». На трех парковках, крышной, многоуровневой и подземной, закончились места, и люди не могли найти место, где оставить машину.

Фотографии затора появились в социальных сетях.

- В «Планету» сегодня не суйтесь, - пишут водители.

Уфимцы стали недоумевать – неужели уже начался предновогодний ажиотаж? Оказалось, что нет. В торговом центре состоялся розыгрыш автомобиля. Нужно было купить товара на 2000 рублей, зарегистрировать чек и молиться на удачу, чтобы выиграть новенький «Хендай Солярис».

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- Как обычно любители халявы понаехали, - пишут пользователи соцсетей.