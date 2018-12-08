2018-12-08T16:00:47+03:00
Общество

Пять районов Уфы останутся без воды на неделю

Это связано с ремонтными работами
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии на следующей неделе отключат как холодную, так и горячую воду. Это связано с ремонтными работами, сообщает «Уфаводоканал».

Отключения пройдут в пяти районах города - Советском, Октябрьском, Ленинском, Орджоникидзевском и Кировском.

Работы по устранению неполадок начнутся 10 декабря, и закончатся лишь через шесть дней - в субботу. Узнать подробней и ознакомиться с адресами домов можно на сайте «Уфаводоканала».

Администрация Уфы приносит свои извинения за предоставленные неудобства.

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