2018-12-08T15:02:04+03:00
Общество

Завтра в Башкирии ожидаются небольшая метель и гололед

Местами похолодает до -17 градусов
Эльвина АПАРИНА
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В Башкирии завтра, 9 декабря, местами ожидаются осадки. Как сообщают синоптики, снег выпадет в отдельных районах. Местами ожидается гололед, на автодорогах гололедица. Ветер будет дуть умеренный, с юга. В некоторых районах похолодает ночью до -17 градусов. В среднем ожидается -6, -11 ночью, а днем -3, -8 градусов.

В Уфе, в свою очередь, будет облачно, без осадков. Днем столбик термометра покажет -5 градусов, а ночью похолодает до -9. Такой характер погоды сохранится в столице всю следующую неделю.

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