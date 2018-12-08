Завтра в Башкирии ожидаются небольшая метель и гололед

СЕГОДНЯ 15:01 2018-12-08T15:02:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии завтра, 9 декабря, местами ожидаются осадки. Как сообщают синоптики, снег выпадет в отдельных районах. Местами ожидается гололед, на автодорогах гололедица. Ветер будет дуть умеренный, с юга. В некоторых районах похолодает ночью до -17 градусов. В среднем ожидается -6, -11 ночью, а днем -3, -8 градусов.

В Уфе, в свою очередь, будет облачно, без осадков. Днем столбик термометра покажет -5 градусов, а ночью похолодает до -9. Такой характер погоды сохранится в столице всю следующую неделю.