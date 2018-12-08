Жители поселка под Уфой напуганы нашествием лис
Их замечают и на дороге, и в парках
.
Изменить размер текста:
Жители Миловки, что находится под Уфой, обеспокоены появлением лис в их поселке. Фотографии животных они выкладывают в социальные сети – лисы не боятся людей и подходят близко к домам. Их замечают на протяжении месяца почти каждый день.
- Это фото сделано у пруда в парке. По улице Михайлова тоже ходит, лично видела, на машине возле нее я остановилась, она даже не испугалась, - говорит местная жительница.
Теперь сельчане боятся выходить на улицу в темное время и не отпускают собак – гуляют только на поводке.