Жители поселка под Уфой напуганы нашествием лис

8 Дек. 14:23 2018-12-08T14:31:58+03:00

Их замечают и на дороге, и в парках

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Жители Миловки, что находится под Уфой, обеспокоены появлением лис в их поселке. Фотографии животных они выкладывают в социальные сети – лисы не боятся людей и подходят близко к домам. Их замечают на протяжении месяца почти каждый день.

- Это фото сделано у пруда в парке. По улице Михайлова тоже ходит, лично видела, на машине возле нее я остановилась, она даже не испугалась, - говорит местная жительница.

Теперь сельчане боятся выходить на улицу в темное время и не отпускают собак – гуляют только на поводке.