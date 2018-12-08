63-летний житель Башкирии выловил 40 единиц запрещенной рыбы

8 Дек. 13:39 2018-12-08T13:39:05+03:00

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На днях в Нуримановском районе Башкирии задержали 63-летнего мужчину-браконьера.

Как рассказали в МВД по Башкирии, мужчина выловил из реки более 40 рыб рода хариус, запрещенных к вылову. К тому же рыбак воспользовался не удочкой, а 15-метровыми сетями – что тем более запрещено. Рыбачил он с лодки.

- С места происшествия изъяты деревянная лодка, сети и незаконно добытая рыба, - отметили в ведомстве.

По факту незаконной добычи рыбы возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что рейды по выявлению незаконной ловли рыбы прошли по всей республике.