2018-12-08T12:59:24+03:00
Здоровье

Молодых врачей в Башкирии ждут изменения с 1 января 2019 года

И.о. минздрава Рафаэль Яппаров рассказал, как будут стимулировать новоиспеченных медработников
Эльвина АПАРИНА
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В Башкирии остро ощущается нехватка кадров в медицине, а особенно узких специалистов. Жители некоторых населенных пунктов не могут получить квалифицированную помощь в селах и деревнях.

В связи с этим минздрав продумывает новые способы стимулирования новоиспеченных медработников, чтобы те уезжали в села. О некоторых из них врио министра здравоохранения рассказал в интервью с «Росскийской газетой».

Так, с 1 января 2019 года в Башкирии появится механизм, который позволит привлечь выпускников-целевиков медицинского вуза в конкретные государственные больницы и поликлиники. Суть заключается в том, что специалист будет обязан отработать в оговоренном медицинском учреждении три года. Если он решит после выпуска не работать в данном месте, то будет обязан вернуть деньги и выплатить внушительный штраф за неисполнение условий договора.

Также позаботиться о наличии врачей в населенном пункте нужно будет и главам районов. К примеру, выделить врачам жилье, место в детских садах их детям, а также решить другие социальные проблемы для решения нехватки кадров.

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