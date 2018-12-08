На ремонт моста через Белую выделили 3,5 млрд рублей

8 Дек. 11:16 2018-12-08T11:16:55+03:00

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Глава Башкирии принял решение по уфимским проблемным мостам – на транспортном форуме он договорился о выделении средств на их ремонт. Особое внимание он уделил мосту через реку Белую на выезде в аэропорт.

- Летом сделали ремонт, но через два года его все равно придется закрыть, слишком высок износ. Уже сейчас по нему могут безопасно ездить только легковые автомобили, тяжелому транспорту - запрещено. Республика Уфу поддержит, мы выделили 3,5 млрд рублей, из которых 2,5 даст федеральный бюджет, - написал Хабиров.

Также он упомянул, что Уфе есть еще два предаварийных моста – в Затоне и Шакше. Здесь также приняты необходимые решения, которые начинают проектировать.