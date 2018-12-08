2018-12-08T10:22:44+03:00
Общество

В Уфе продлили маршрут №432, который едет в город из Иглино

Теперь жители села смогут доехать в центр без пересадок
Эльвина АПАРИНА
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фото: Рустем АХУНОВфото: Рустем АХУНОВ
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Маршрут №432, который ездит по маршруту Иглино-Уфа, продлили с 7 декабря, сообщает пресс-служба Госкомтранса РБ. Теперь жители села смогут доехать до «Телецентра» напрямую без пересадок. Ранее он ездил лишь до Северного автовокзала.

Оказалось, что деятельность по указанному маршруту осуществлял нелегальный перевозчик. Его теперь сняли, а возить жителей села будут большие автобусы «Башавтотранса». Пока на маршрут выделили 10 автобусов.

Маршрут 165т теперь тоже продлен до населенного пункта Тавтиманово.

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