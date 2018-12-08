2018-12-08T09:00:13+03:00
Авто

В Уфе появился новый дорожный знак

Его установили на перекрестке бульвара Ибрагимова и улицы Пархоменко
Эльвина АПАРИНА
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фото: мэрия Уфыфото: мэрия Уфы
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Вчера, 7 декабря, в столице Башкирии установили новый дорожный знак. Он появился на пересечении Бульвара Ибрагимова и улицы Пархоменко, сообщает мэрия Уфы. Знак призван предотвращать нарушение, запрещающее выезд на перекресток или пересечение проезжих частей при образовании затора.

Те, кто часто здесь бывает, знают, что это один из самых затрудненных перекрестков в городе.

Напомним, в 2017 году в Уфе была нанесена «вафельная разметка» на пересечении улиц Айской и Революционной, города Галле и проспекта Октября, а также на перекрестке улиц Первомайской и Ульяновых.

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