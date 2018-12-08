Под Уфой водитель микроавтобуса насмерть сбил 25-летнего мужчину
Авария произошла в темное время суток
фото: блог Гильмутдинова
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Вчера поздно вечером, 7 декабря, на автодороге Затон-Дмитриевка под Уфой произошла авария с участием пешехода.
Как сообщили в ГИБДД по РБ, 54-летний житель Стерлитамакского района за рулем автобуса «Форд» наехал на 25-летнего уфимца, который стоял на проезжей части.
От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой. Автобус следовал по маршруту №391 «Ц.Рынок-п. Октябрьский», в момент ДТП в салоне находилось 17 человек. Они не пострадали.
Обстоятельства аварии выясняют сотрудники дорожной полиции.