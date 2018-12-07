2018-12-07T21:31:55+03:00
Общество

В Башкирии пропал 11-летний Максим Тулебаев

Мальчик может находиться в любом районе республики
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Башкирии ищут пропавшего 11-летнего подростка. Максим Тулебаев ушел из дома в селе Михайловка Уфимского района сегодня, 7 декабря, и до сих пор не вернулся. Родные подростка забили тревогу и обратились к волонтерам. К поискам мальчика подключились добровольцы отряда «Лиза Алерт. Башкортостан». Они распространили ориентировку на школьника в социальных сетях.

Приметы Максима: рост 130 см, худощавое телосложение, светлые волосы и зелено-карие глаза

На нем были черная куртка, брюки, дутыши цвета «хаки» и черная шапка. При себе у мальчика имелся черный тряпичный рюкзак.

Если вы видели Максима или знаете, где он может быть, позвоните на горячую линию волонтеров: 8 800 700-54-52 или 112.

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