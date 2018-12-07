Рушана Валиева из Башкирии вышла в следующий раунд шоу «Голос»

СЕГОДНЯ 20:28 2018-12-07T20:29:50+03:00

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Жительница села Толбазы Рушана Валиева вышла в четвертый раунд шоу «Голос.Перезагрузка» на Первом канале. Подопечной Сергея Шнурова принесла удачу песня «Мало половин» Ольги Бузовой. Исполнена она была в весьма необычной манере, и этим покорила наставников. Шнуров сделал выбор в пользу 19-летней Рушаны, потому что он «всегда защищает самых младших».

Отметим, что соперниками по раунду «нокауты» для Рушаны стали София Легран и Шаэн Оганесян. Обоих исполнителей спасли другие наставники, а значит, борьбу за главный приз продолжат все трое.