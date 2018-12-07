2018-12-07T18:31:02+03:00
Общество

Радий Хабиров провел для талантливых ребят из приютов экскурсию по Белому дому

Он показал им свой кабинет и рассказал о работе главы региона
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Воспитанники приютов со всей Башкирии, победившие в литературном конкурсе к 100-летию республики, сегодня встретились с главой региона и прогулялись по Белому дому.

Радий Хабиров рассказал ребятам о своей работе и показал им личный кабинет, малый зал для рабочих встреч и зал для оперативок.

- Может быть, кто-то из них когда-нибудь займет этот кабинет или будет ходить по этим коридорам. По крайней мере - я буду стараться, чтобы у каждого ребенка были в нашей республике одинаковые шансы на успех в жизни, - написал Хабиров на своей страничке в социальных сетях.

12-летняя лауреатка конкурса Айгузель Азнабаева, познакомившаяся с главой региона во время его рабочей поездки по Зианчуринскому району, преподнесла Хабирову подарок. Девочка нарисовала его портрет.

Ей самой, как и остальным ребятам, руководитель республики вручил школьные рюкзаки с подарками к Новому году.

– Учитесь хорошо, потому что через какое-то время, когда подрастёте, вы придёте сюда и будете здесь работать, чтобы людям хорошо жилось, чтобы республика у нас была красивая, - напутствовал юных гостей Хабиров.

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