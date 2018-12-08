2018-12-08T07:28:58+03:00
Происшествия

В Башкирии мужчина забил приятеля поленом до смерти

До этого он уже сидел за побои с летальным исходом
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Житель Янаульского района подозревается в убийстве своего знакомого. Тело 44-летнего мужчины обнаружила накануне, 6 декабря, дома его сестра. Поиски убийцы привели к 50-летнему приятелю мужчины.

В пресс-службе следственного управления следкома по Башкирии рассказали, что вечером 5 декабря подозреваемый пришел к другу в гости. Мужчины выпили, а потом хозяин дома уличил гостя в якобы отношениях с его пассией. Тот стал спорить, в какой-то момент аргументы закончились и в ход пошли кулаки. Гость схватил из-под печи полено и ударил им оппонента по голове. Когда душегуб покидал дом, хозяин еще дышал, но позже скончался от травм.

Мужчина пояснил полиции, что не желал приятелю смерти. При этом у него уже была судимость за «тяжкие телесные», которые привели к трагическому исходу.

Сейчас житель Башкирии помещен под стражу.

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