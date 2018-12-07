Глава Башпароходства подозревается в уклонении от налогов

СЕГОДНЯ 19:52 2018-12-07T19:52:24+03:00

Он скрыл от налоговиков почти 10 миллионов рублей

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Исполняющий обязанности директора «Башкирского речного пароходства» стал фигурантом уголовного дела. 54-летнего руководителя подозревают в уклонении от уплаты крупной суммы налогов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следкома по Башкирии.

Предполагается, что глава пароходной компании знал о долгах по налогам и о том, что операции по счетам организации заблокированы, однако погашать задолженность не спешил. Напротив, директор перечислял деньги контрагентам через счета третьих лиц, которые имели задолженность перед предприятием. Таким путем он скрыл более 9,5 миллионов рублей.

Сейчас следователи подняли все бумаги, чтобы изучить финансово-хозяйственную деятельность компании. Ведется следствие.