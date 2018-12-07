2018-12-07T19:52:24+03:00
Общество

Глава Башпароходства подозревается в уклонении от налогов

Он скрыл от налоговиков почти 10 миллионов рублей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Исполняющий обязанности директора «Башкирского речного пароходства» стал фигурантом уголовного дела. 54-летнего руководителя подозревают в уклонении от уплаты крупной суммы налогов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следкома по Башкирии.

Предполагается, что глава пароходной компании знал о долгах по налогам и о том, что операции по счетам организации заблокированы, однако погашать задолженность не спешил. Напротив, директор перечислял деньги контрагентам через счета третьих лиц, которые имели задолженность перед предприятием. Таким путем он скрыл более 9,5 миллионов рублей.

Сейчас следователи подняли все бумаги, чтобы изучить финансово-хозяйственную деятельность компании. Ведется следствие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух молодых уфимцев подозревают в жестоком убийстве пожилого мужчины
Радий Хабиров создаст структуру, контролирующую правила парковки
Уфимских детей спасли от нашествия птиц
В Башкирии разыскивают 17-летнюю Илюзу Баишеву
В Башкирии нашли 18 «ничейных» мигрантов
Будущее телевидения уже наступило
В Башкирии столкнулись «Renault» и пассажирский автобус, есть погибший
Стало известно, из-за чего мог случиться пожар, в котором погибли трое детей в Кандрах
У матери шестерых детей из Уфы хотят отнять детей из-за отсутствия документов
В Стерлитамаке на улице нашли гранату
Бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова вызовут в суд
Радий Хабиров представил двух новых министров
В Башкирии столкнулись ВАЗ 2114 и УАЗ пострадали пять человек
Уфимский биатлонист Антон Бабиков все-таки поедет на следующий этап Кубка мира
В Башкирии ограбили десантника, пережившего обрушение казармы в Омске
Радий Хабиров о застройщиках: Работайте с теми, кто не в тюрьме сидит
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
В правительстве Башкирии рассказали, кому положены льготы и субсидии на вывоз мусора
В Башкирии в следующем году на ремонт подъездов потратят 1 млрд рублей
«Девочки застыли, обнявшись в кресле»: подробности пожара в Башкирии, в котором погибли три ребенка
Стало известно, сколько жители Башкирии будут платить за вывоз мусора
Радий Хабиров: На дорогах республики идет война
Радий Хабиров попросил чиновников рассказывать правду о смоге в Сибае
Радий Хабиров побывал в родной деревне
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
В Башкирии 63-летний мужчина погиб под колесами МАЗа
В Башкирии пропала 39-летняя Галина Рахматуллина
В Башкирии иномарка четыре раза перевернулась после неудачного обгона