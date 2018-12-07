2018-12-07T18:02:51+03:00
Общество

В Башкирии отец-алиментщик пытался подкупить пристава

Кроме долгов по алиментам на горе-папе теперь висит штраф
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Пристав предложение мужчины не оценила, а сообщила о нем куда следуетПристав предложение мужчины не оценила, а сообщила о нем куда следуетФото: Рустем АХУНОВ
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Житель Башкирии угодил под суд, пытаясь избежать алиментов.

Отец двоих дочерей должен был выплачивать семье треть своих доходов, которые составляли около 70-90 тысяч. Первое время мужчина исправно перечислял хотя бы по 5-6 тысяч, но потом решил, что и этого слишком много.

Чтобы покончить с обременительной обязанностью, экс-супруг решил подкупить судебного пристава. Та, однако, предложение мужчины не оценила, а сообщила о его намерении начальнику отдела.

В пресс-службе УФССП по Башкирии рассказали, что после передачи взятки горе-отца задержали. Он рассчитывал сэкономить, но эффект получился обратным: суд признал его виновным в мелком взяточничестве и наказал штрафом.

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