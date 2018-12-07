В Башкирии отец-алиментщик пытался подкупить пристава
Житель Башкирии угодил под суд, пытаясь избежать алиментов.
Отец двоих дочерей должен был выплачивать семье треть своих доходов, которые составляли около 70-90 тысяч. Первое время мужчина исправно перечислял хотя бы по 5-6 тысяч, но потом решил, что и этого слишком много.
Чтобы покончить с обременительной обязанностью, экс-супруг решил подкупить судебного пристава. Та, однако, предложение мужчины не оценила, а сообщила о его намерении начальнику отдела.
В пресс-службе УФССП по Башкирии рассказали, что после передачи взятки горе-отца задержали. Он рассчитывал сэкономить, но эффект получился обратным: суд признал его виновным в мелком взяточничестве и наказал штрафом.