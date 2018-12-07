В Башкирии открыли первую ледовую переправу

СЕГОДНЯ 16:28 2018-12-07T16:28:23+03:00

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На реке Белой в Бирске сегодня, 7 декабря, открылась первая ледовая переправа. Пересечь по ней водоем смогут машины не тяжелее двух тонн. В МЧС по республике рассказали, что переправа двухполосная, ее ширина – 100 метров, а длина – 250.

В скором времени заработают и остальные три переправы. Во второй или третьей декаде декабря откроется движение по реке Уфимке в Караидельском районе, по Каме в селе Николо-Березовка и по Белой в деревне Староянгизитово.